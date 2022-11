Napoli, via Castellino: pietre dal ponte nonostante le reti di contenimento

Operai al lavoro per spicconare le parti pericolose del ponte su via Castellino a Napoli. Nonostante le reti già montate per precedenti casi di caduta massi, si sono nuovamente distaccate pietre dal cavalcavia. Molti pedoni e automobilisti hanno segnalato l'evento. Vigili del fuoco e polizia municipale sono sul posto per monitorare la situazione.