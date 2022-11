Nello spazio esperimenti in mini-laboratorio realizzato a Napoli

Campania di nuovo protagonista nello spazio.

Seconda avventura per il mini-laboratorio realizzato a Napoli attraverso cui cui verrà condotto nei prossimi giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale l'esperimento "Ovospace" ideato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma per studiare il comportamento degli ovociti in condizioni di microgravità.

Il mini-lab progettato e realizzato a Gianturco dalla società consortile Ali in collaborazione con Space Factory e Marscenter, ha viaggiato a bordo del razzo Antares lanciato dalla base spaziale Wallops in Virginia, negli Stati Uniti.

È il secondo esperimento che si avvale del MiniLab campano, dopo Readi-FP, studio sull'osteoporosi degli astronauti dell'agosto 2021.

"Un successo della scienza italiana e della tecnologia spaziale campana" osservano Giovanni Squame, presidente di Ali e Michele Cioffi, Program Manager Ali per questo progetto, "un modo per dimostrare che a Napoli Est può rinascere un'industria proiettata al futuro, che offra un avvenire ai giovani ingegneri aerospaziali. "