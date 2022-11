Ecco i nuovi treni dell'Alifana

Ibridi e più fruibili per gli utenti con disabilità. Sono i nuovi treni della tratta Napoli-Piedimonte Matese dell'Eav, due dei quali già in servizio da stamattina, altri tre entro Natale, mentre il nuovo servizio di segnalamento sarà pronto entro ottobre. Una linea totalmente rinnovata con mezzi ecologici e a risparmio energetico. Per la circumvesuviana, invece, ci sarà da attendere.

Due settimane fa la richiesta di un'operazione verità sulla Circumvesuviana, oggi il richiamo agli investimenti per quanto riguarda l'acquisto di nuovi treni, la sicurezza sulle vetture e nelle stazioni e il rinnovo dei sistemi di controllo.

Ancora fresco il ricordo del deragliamento di Pompei e delle interruzioni sulle tratte, vuoi per problemi manutentivi dei treni, che secondo De Luca si risolveranno con la formazione dei neoassunti, vuoi per problemi ambientali.

Nel servizio le voci del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del presidente di EAV Umberto De Gregorio.