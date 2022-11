Omicidio a Miano, gli scenari criminali

Un nome da tempo noto alle cronache quello di Pasquale Angellotti, 54 anni, ritenuto esponente di spicco del clan dei Lo Russo, ucciso ieri sera a Miano.

Erano da poco passate le 17.30 in via Liguria, una strada stretta ma molto trafficata del quartiere, quando la sua Fiat 500 di colore scuro è stata affiancata da un commando.

I killer probabilmente hanno utilizzato un'automobile per bloccare il mezzo su cui viaggiava Angellotti. L'uomo avrebbe cercato la fuga ma per lui non c'è stato scampo: almeno una dozzina i colpi da fuoco esplosi che hanno infranto il vetro anteriore della vettura e i finestrini laterali.

A poca distanza dal luogo dell'agguato gli agenti della Squadra Mobile diretta da Alfredo Fabbrocini hanno ritrovato un'automobile abbandonata e completamente bruciata, forse proprio quella utilizzata per realizzare il raid.

Gli investigatori stanno ricostruendo il contesto criminale intorno al quale è avvenuto il delitto.

Il raid di ieri sera è solo l'ultimo e il più cruento di una serie di episodi analoghi avvenuti a Napoli negli ultimi giorni. Quattro gli agguati in settimana nelle diverse periferie della città, dove la fibrillazione criminale sembra tornata a livelli alti.