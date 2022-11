Omicidio Artiano, c'è un fermo

È stato fermato dalla Polizia con l'accusa di aver ucciso il fidanzato della sorella. La svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Artiano arriva otto giorni dopo quegli spari in una casa del Rione Traiano di Napoli. Inizialmente si pensò ad un agguato dopo che il 23 enne era stato portato in gravissime condizioni all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta per poi essere trasferito all'Ospedale del Mare, dove mercoledì scorso è deceduto. Inutili le cure, il proiettile si era conficcato nel cervello.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli su disposizione della Procura hanno eseguito il fermo di Pasquale Muro, venti anni, fratello della fidanzata della vittima. Quegli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite tra le famiglie Muro e Artiano. Una relazione burrascosa tra i due fidanzati, giunta a un punto critico.

La sera del 10 novembre i familiari della ragazza si sarebbero recati a casa di alcuni parenti di Artiano, per discutere della situazione. Ne è seguita una lite in cui si sarebbero affrontati Antonio Artiano e Pasquale Muro, fratello della fidanzata. Quest'ultimo avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco centrandolo il 23enne testa. La corsa in ospedale. Un'agonia durata sei giorni. Infine la morte. Ieri sera il fermo.