Omicidio dell'agente Pasquale Apicella, la Corte di Appello conferma le condanne

Era la notte del 27 aprile del 2020, quando l’agente di Polizia Pasquale Apicella muore durante il servizio. Tre bosniaci, che abitavano nel campo rom di Secondigliano in fuga dopo aver rapinato un bancomat, speronano a Calata Capodichino la volante di pattuglia con dentro due agenti a 150 km/h, prima di dileguarsi a piedi. Rimane ferito Salvatore Colucci. Per Lino, così chiamato da amici e colleghi, non c’è nulla da fare. Per quell’omicidio il 7 giugno del 2021, i tre uomini sono stati condannati in primo grado: l’autista della vettura Fabricio Hadzovic a 26 anni di reclusione, gli altri due complici, Admir Hadzovic e Igor Adzovic a 18, un quarto uomo, non in auto al momento dell’incidente a 6 con rito abbreviato. Pene che la terza corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato. Per ricordarne l’impegno per la sua comunità, lo scorso 9 novembre all’interno del commissariato Secondigliano, dove prestava servizio, è stato inaugurato un centro di ascolto per donne e minori vittime di abusi, chiamato proprio: “La stanza di Lino”.