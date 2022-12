Padre Pasquale Incoronato, un parroco contro la camorra

La locanda di Emmaus, al civico 6 di via Aldo Moro a Ercolano, in provincia di Napoli, da pub della camorra e luogo di spaccio di droga, si è trasformato in un centro di pastorale giovanile. L'immobile, sequestrato alla criminalità organizzata dal 2003, viene gestito da Padre Pasquale Incoronato, parroco della piccola Chiesa di Santa Maria del Pilar, che lo ha reso un luogo di incontro per ragazzi che vivono un disagio sociale ed educativo.



Il desiderio di Padre Pasquale è «mettere insieme i figli dell’agio e del disagio, per dare la possibilità anche ai figli di clan rivali di conoscere modelli di vita diversi e compiere scelte più consapevoli». «L'obiettivo principale - afferma il sacerdote - è trasmettere ai ragazzi la passione, la gioia, l'entusiasmo di stare insieme, senza discriminazioni. Per far sentire loro la forza dell'amore».