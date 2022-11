Futuro Remoto, boom di visitatori

La pioggia non frena l’afflusso ininterrotto di visitatori per Futuro Remoto, il primo festival della scienza d’Italia, giunto alla sua 36ma edizione. Nei padiglioni di Città della Scienza quasi 20mila persone in quattro giorni: 500 eventi di cui 10 internazionali, 200 le realtà partecipanti e oltre 1000 i ricercatori. Tutto dedicato al tema “Equilibri”.

Nel penultimo giorno spazio anche al “Sabato delle idee”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione SDN e dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, incentrato sullo spaesamento contemporaneo. Sei le mostre allestite, che resteranno visitabili fino al 31 dicembre. E tra laboratori e dimostrazioni spunta una cella del carcere di Secondigliano riprodotta a grandezza naturale grazie a un’iniziativa dell’Università Federico II di Napoli, per riflettere sugli spazi carcerari e sul sovraffollamento.

Nel Servizio gli interventi di:

Riccardo Villari - Presidente Città della Scienza

Marco Salvatore - Direttore Scientifico IRCCS SYNLAB SDN