Maltempo, Agropoli in ginocchio

Una bomba d’acqua si abbattuta sul Cilento intorno alle 10 del mattino. Le immagini che circolano sul web raccontano di città in ginocchio. Ad Agropolile strade sono diventate come letti di un fiume mentre il corso d’acqua cittadino, il Testène, è parzialmente tracimato dai suoi argini. Nel centro cittadino acqua alta fino a un metro: negozi allagati, auto sommerse, l’acqua non ha risparmiato neppure il Liceo dove gli studenti sono rimasti bloccati. Un black-out elettrico h riguardato buona parte della zona. Attimi di paura anche a Santa Maria di Castellabbate e Ogliastro Cilento: in pochi minuti sono state quasi un centinaio le richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno, dove subito sono state raddoppiate le squadre in servizio per l’emergenza.

A Napoli il maltempo ha provocato la caduta di un frammento in piperno da un balcone della Reggia di Capodimonte. Nessun ferito, per fortuna, ma il Museo è stato chiuso in via precauzionale per oggi e domani, anche per consentire tutte le verifiche del caso. Pochi gli interventi dei Vigli del Fuoco nella provincia partenopea nella prima parte di questa giornata da allerta meteo arancione: danni a intonaci con piccoli distacchi e qualche abbattimento di alberi e rami.

A singhiozzo i collegamenti marittimi veloci da e per Capri, mentre le navi traghetto per Napoli e Sorrento hanno viaggiato regolarmente. Ma l’attenzione su tutto il territorio regionale resta massima.