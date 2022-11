Arvonio, Sindaco di Tufino: "Non mi faccio intimorire"

A Tufino qualcuno alcuni giorni fa ha dato fuoco all’auto del Sindaco, Michele Arvonio. Era parcheggiata sotto casa di suo padre. Il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio: le fiamme sono state domate quasi subito. Ma accanto a una ruota è rimasta la tanica blu utilizzata per versare benzina e provare a intimorire il primo cittadino

Cinquantacinque anni, Arvonio è sindaco di Tufino dallo scorso giugno, quando è stato eletto dopo un periodo di commissariamento del Comune che era stato sciolto per infiltrazione mafiosa. Ancora troppo presto per capire se dietro quell’attentato ci sia la mano della camorra o sia il gesto sconsiderato di un folle. Quel che è certo è che per Arvonio, che di lavoro fa il comandante della Polizia Municipale al Comune di Avellino, non è la prima minaccia subita

Nel primo semestre del 2022 sono state 40 le intimidazioni subite da sindaci e amministratori locali in Campania, secondo il report del Ministero delle Interno. La provincia di Napoli resta quella più colpita, in Italia, con un incremento di oltre il 30 percento in un anno. Un dato che, alla luce degli ultimi episodi registrati, è destinato a crescere.

Nel servizio l'intervento di Michele Arvonio, sindaco di Tufino (NA)