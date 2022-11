Una Campania più verde. 420 piantine che diventeranno alberi sono state donate dai carabinieri Forestali ad 84 scuole della nostra regione. Un progetto che rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali da parte dell'Arma che in occasione della giornata nazionale degli Alberi ha anche messo a dimora, in collaborazione con il Comune di Napoli, alcune piante forestali all'interno del parco Fratelli De Filippo, nel quartiere Ponticelli. Il progetto “Alberi: linfa delle città” è proprio focalizzato sui piccoli boschi urbani, presidi di biodiversità anche in città. Anche in campania il prossimo obiettivo per le città è chiaro: più alberi meno asfalto. Ai microfoni del Tgr Campania il generale Ciro Lungo, comandante regionale dei Carabinieri-Forestale.