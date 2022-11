Piantedosi a Napoli, il prefetto Palomba: "segnale di attenzione per la città"

Non c'è solo la nuova polveriera criminale che si sta sviluppando ad ovest della città di Napoli nell'agenda che approderà domani sul tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, al quale parteciperà anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il vertice, convocato dal prefetto Claudio Palomba, si concentrerà su quanto sta accadendo nell'area metropolitana, laddove sembrano fronteggiarsi vecchie gerarchie di malavita e spinte nuove, senza contare la domanda di sicurezza in relazione a sempre più diffusi episodi di microcriminalità.

Ma la visita a Napoli del ministro Piantedosi arriva in un momento delicato nel quale i clan si riorganizzano e cambiano pelle, anche sotto i colpi di una nuova faida e delle indagini di forze dell'ordine e magistratura. Agguati ed omicidi recenti, oltre ad operazioni antidroga ed arresti eccellenti hanno reso la mappa del crimine napoletano più fluida che in passato e poi c'è il coinvolgimento sempre più attivo di giovanissimi in fatti di cronaca. Fondamentale è la collaborazione di cittadini e società civile. Nel servizio, l'intervista al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.