Pienone a Ognissanti, a Natale si replica

La primavera aveva dato i primi segnali di ripresa, l'estate li ha confermati, il ponte di Ognissanti ha dato la certezza definitiva: dopo gli anni del Covid il turismo è ripartito e la Campania traina un settore in crescita da mesi.

Alberghi e bed & breakfast esauriti nei giorni a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Cinquantamila i turisti arrivati a Napoli in questi quattro giorni, ma l'occupazione delle camere è stata ben oltre l'80 per cento in tutte le principali zone turistiche della regione.

Oltre 10mila visitatori alla Reggia di Caserta nei giorni del Ponte, 2400 i visitatori che nella giornata di ieri hanno affollato il Parco Nazionale del Vesuvio. Più di duemila i biglietti venduti anche a Ercolano.

Un grande giro d'affari che secondo il centro studi di Confesercenti Campania porterà nel 2022 sul territorio regionale circa 1 miliardo e 500 milioni di euro. Solo a Napoli per il Ponte di Ognissanti la stima degli incassi sfiora i 26 milioni, tra attività ricettive, ristoranti e bar, attività artigianali e commercio.

L'obiettivo è destagionalizzare sempre di più i flussi, in attesa del ponte dell'Immacolata e delle festività natalizie.

Nel servizio l'intervista a Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente Confesercenti Campania.