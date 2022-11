Ponte di caos a Napoli, traffico in tilt e trasporti carenti

Il ritorno alla normalità dopo un ponte lungo e caldissimo, sul fronte meteo ma soprattutto turistico. Napoli si risveglia come dopo una grande abbuffata, insieme felice e scontenta. Da un lato le presenze premiano la bellezza, dall'altro, le criticità di sempre: trasporti, traffico, decoro urbano.

Piccoli passi in avanti ci sono già e si registrano in questi giorni. Dopo la richiesta avanzata da Confesercenti e altre associazioni del settore, l'autorità portuale mostra la sua disponibilità a fornire uno spazio per lo scalo dei bus turistici.

E dopo i rifiuti abbandonati sui marciapiedi nei giorni scorsi, oggi, in centro, strade pulite. Dolente il tasto trasporti con la funicolare di Chiaia chiusa.

Niente di tutto questo, però, sembra scoraggiare i turisti. Un flusso ininterrotto che supera ogni stagionalità.