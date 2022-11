Ponticelli, emergenza criminale e povertà

Gremito come ogni giorno, l'ambulatorio solidale della fondazione Betania a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Cresce nella zona il numero delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, l'emporio solidale del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio, distribuisce viveri.

Intanto resta alta la tensione, agguati di camorra, sparatorie, ordigni, cittadini e commercianti pronti a scendere in piazza per chiedere più sicurezza.

A 33 anni dalla strage del bar Sayonara di Ponticelli, l'11 novembre, scuole e associazioni in corteo a Ponticelli per non dimenticare.

interviste

Emanuela Riccio, fondazione Betania

Cordelia Vitiello, presidente fondazione Betania

Ivan Borriello, ‘Emporio Solidale’

Anna Ferrara, associazione ‘Report’

Pasquale Leone, associazione 'Libera'