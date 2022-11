Potenziali influencer a lezione di Fisco

Un sogno per molti ragazzi: eguagliare fama e, perché no, patrimonio di... influencer di tendenza come Chiara Ferragni o Khaby Lame. Proprio quest'ultimo da ex operaio disoccupato ha scalato le classifiche di un social medium come Tik Tok, iniziando a guadagnare, con visualizzazioni e sponsor, grazie alla sua ironia.

Guadagni sì ma anche tasse e contributi d a pagare per restare in regola. Per questo motivo la direzione regionale dell'agenzia delle entrate ha avviato un percorso informativo dedicato ai ragazzi. E' stato così che gli studenti dell'ultimo anno del'Istituto Nitti di Napoli hanno potuto ascoltare da Quirino Picone, docente di Nuovi media all'università Suor Orsola Benincasa una panoramica sui nuovi lavori che il web offre e su come alcuni influencer abbiano trasformato una passione in profitto. Profitti che generano anche obblighi come il pagamento di tasse e contributi. Il direttore provinciale dell'agenzia delle entrate di Benevento, Fernando Marotta, ha illustrato ai ragazzi quali sono le soglie di guadagno sopra le quali è necessario aprire la partita iva. Un altro capitolo dell'incontro è stato dedicato alla questione contributi a carico dei nuovi creativi dei social. Perché youtuber, influencer, tik toker (e loro dipendenti) un giorno avranno, anche loro, bisogno della pensione...