L'appello del vescovo di Salerno: "Serve un impegno concreto per i poveri"

L'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, intervenendo all'incontro con i volontari della Caritas nella Giornata Mondiale dedicata ai poveri, invita tutti a confrontarsi apertamente con le emergenze legate alla povertà.

“La povertà non è un tema caro ai mass media, agli operatori della comunicazione. Sembrano essere altre le emergenze e le priorità”, spiega Bellandi, che sottolinea come ci siano “centinaia e migliaia di persone che ogni giorno devono far fronte alle difficoltà del vivere quotidiano, del mangiare, dell'essere accolti, del trovare un lavoro”.

Necessarie quindi buone pratiche ed impegni concreti, come la realizzazione del Polo della Carità che a Salerno aprirà entro fine mese.