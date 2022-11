Povertà, rapporto Caritas: Campania maglia nera per occupazione e natalità

È preoccupante il quadro che emerge dal dossier regionale Caritas sulle povertà, che vede la Campania maglia nera per crescita e occupazione, due elementi che determinano le difficoltà sociali presenti in Regione. Un territorio che si sta svuotando, perdendo ogni anno l’equivalente della provincia di Benevento, di giovani che migrano verso altri luoghi per cercare lavoro. Un lavoro che in Campania è sempre più assente: solo il 41% della popolazione tra i 15 e i 64 anni lavora, e solo il 29% delle donne. Ciò ha creato i margini per una povertà intergenerazionale, come dice il delegato campano della Caritas don Carmine Schiavone.

All’interno del dossier l’analisi delle situazioni sia delle oltre 8600 persone che nel 2021 si sono rivolte ai centri Caritas, sia dello studio nazionale l’anello debole, che evidenzia le difficoltà di un mezzogiorno. All’interno di questi numero storie, vicende, umanità.

In Campania l’indice di povertà relativa è al 22,4%, ovvero più di una famiglia su 5, nonostante un reddito, non riesce a procurarsi beni e servizi essenziali, in una Regione che produce il 22% del totale di Pensioni e Reddito di Cittadinanza su scala nazionale. La pandemia e la crisi in corso sta aggravando una situazione che già era difficile e per cui non si vede una soluzione a breve termine.

Nel servizio anche le voci di Ciro Grassini, sociologo e coordinatore del dossier e di Lucio D'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa.