Preso il re del narcotraffico

Dopo l'atterraggio a Roma è stato trasferito in carcere l'ultimo grande broker italiano del narcotraffico internazionale. Il 45enne napoletano Bruno Carbone, deve scontare 20 anni di reclusione dopo la condanna per traffico internazioanle di droga. Era ricercato anche per un'inchiesta della Procura di Napoli su camorra e droga.

Dopo l'arresto di Raffaele Imperiale, Carbone era considerato uno degli uomini chiave nel traffico verso l'Italia, inserito in una chat criptata in cui c'erano i più grandi produttori di cocaina del Sud e Centro america e i loro referenti europei. Grazie a un 'operazione congiunta di Squadra Mobile della Questura partenopea, Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli e del Gico della Finanza del capoluogo si è arrivati alla cattura al termine di una vera e propria caccia internazionale.

Carbone aveva lasciato da poco Dubai e gli Emirati, dove con Imperiale aveva da tempo stabilito il proprio quartier generale. Un anno fa la cattura di un uomo che gli investigatori locali pensavano fosse Carbone, ma le impronte digitali rivelarono poi l'errore. Sentitosi braccato, il narcotrafficante napoletano aveva lasciato Dubai, dove risiede ancora la compagna colombiana.

La gestione dei rapporti con i suoi fornitori, quasi tutti in Messico, ormai vero baricentro economico e militare del narcotraffico, avveniva dalla fascia Mediorentale. Approfittando del caos in Siria alcuni narcos hanno infatti spostato qui le proprie basi, con la possibilità di incursioni rapide in Turchia. Qui da tempo l'azione anche dell'Interpol si era concentrata. Ora l'arresto.