San Giacomo degli Spagnoli, a breve la riapertura

Hanno lavorato per mesi, instancabilmente. Operai, imprese, falegnami, amici e sostenitori di Friends of Naples, 250 appassionati della città (il loro debutto qualche tempo fa con il restauro dell'affresco di Mattia Preti a Porta San Gennaro, di fronte al Borgo dei Vergini) per completare la messa in sicurezza della volta della Basilica Pontificia di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio a Napoli, e il rifacimento in legno del sottotetto.

Un restauro complesso promosso dall'associazione presieduta da Alberto Sifola e dai governatori dell'Arciconfraternita, primo passo verso la riapertura della chiesa fatta erigere dal vicerè spagnolo don Pedro Alvarez da Toledo e che accoglie il monumento funerario da lui commissionato a Giovanni da Nola, capolavoro della scultura rinascimentale in Italia.

Nel servizio le interviste ad Alberto Sifola, presidente dell'Associazione Friends of Naples, e a Landolfo Caracciolo di Melissano dell'Arciconfraternita de' Nobili Spagnoli