Pronto soccorso, sos medici

Imminente un nuovo bando di concorso per reclutare medici nell'area dell'emergenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Servirebbero almeno altri 15 sanitari, in aggiunta ai 25 operativi, per evitare lunghe attese. Partiti i lavori di ammodernamento nel reparto.

All'ospedale San giovanni Bosco di Napoli, pronto soccorso deserto. Non decolla per carenza di personale medico.

interviste

Antonio D'Amore, direttore generale A.O.R.N. “Antonio Cardarelli”

Fabrizio Turriziani medico

Vincenzo Andreone medico

Luigi Vittorioso, direttore sanitario ospedale “San Giovanni Bosco”