Quarant'anni fa nasceva il 416 bis: "Norma fondamentale, ma va rafforzata"

Nel settembre del 1982, la legge Rognoni-La Torre introdusse nel Codice penale italiano, con l’articolo 416-bis, il reato di associazionismo di tipo mafioso. A quarant’anni di distanza, in un incontro presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Federico II di Napoli, è stato fatto un bilancio sugli effetti positivi di quella scelta, dimostratasi cruciale per le politiche antimafia grazie anche a misure come la confisca dei patrimoni di provenienza illecita, analizzandone però anche le criticità che l’evoluzione del diritto ha fatto emergere.

Nel servizio, le interviste a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane e Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto penale all'Università Federico II di Napoli