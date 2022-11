Record di passeggeri per le vie del mare in Costiera amalfitana

È stata un'estate da record per il turismo, anche per il servizio che consente ai visitatori di spostarsi tra Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano sulle vie del mare. Una modalità di fruizione alternativa delle bellezze della Costiera amalfitana, al di là del traffico stradale. Quest'anno superato il milione e mezzo di passeggeri a bordo dei traghetti in circolazione su queste rotte da 30 anni. Si tratta del miglior risultato di sempre. Prossimo obiettivo il rafforzamento della flotta e del personale per garantire i servizi.



Nel servizio interviene Marcello Gambardella, armatore