Ritiri in Turchia per Napoli e Salernitana

Sembra essere diventato il gioco più alla moda di questo periodo caratterizzato dalla sosta mondiale, ovvero il pronostico sul crollo del Napoli in campionato. Protagonisti tifosi di squadre avversarie della compagine partenopea e addetti ai lavori. Tutti trasformatisi in novelle cassandre, che vedono nell'immediato futuro oscuri presagi addensarsi su capitan Di Lorenzo e compagni. Immagini premonitrici di un capitombolo che non ci sarà, almeno a sentire il nocchiero della nave azzurra, Luciano Spalletti. Che ad un'emittente toscana, magari toccando ferro, ha rassicurato sulla tenuta della sua squadra. "Il Napoli reggerà fino alla fine - ha detto il tecnico di Certaldo -. Questa sosta mondiale non può che farci bene". Tranne per i cinque calciatori impegnati nel mondiale in Qatar, domani è l'ultimo giorno di vacanza per il resto del gruppo azzurro. Da mercoledì la ripresa a Castel Volturno, prima della partenza per la Turchia, destinazione Antalya, città turistica sul Mediterraneo. Poco più di dieci giorni sulla cosiddetta costa turchese per ritrovare forma fisica e ritemprare corpo e mente. Poi il ritorno a Napoli. Probabili un paio di amichevoli, prima del big match del 4 gennaio con l'Inter al "Meazza".



Vola ad Antalya anche la Salernitana, dall'8 al 15 dicembre. Un ritiro importante per l'Ippocampo, che consentirà all'allenatore Nicola di ritrovare gli infortunati Fazio e Gyomber, perni della difesa. Out contro Sassuolo, Fiorentina e Monza, la compagine del presidente Iervolino ha raccolto zero punti, subendo dieci gol. Alla ripresa del campionato, all'Arechi arriva il Milan