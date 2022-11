Salernitana beffata nel finale dalla Cremonese

Un'occasione sprecata, che lascia tanti rimpianti. La Salernitana manca la terza vittoria consecutiva, nell'ultima partita all'Arechi prima della sosta per il Mondiale.

Ancora una volta, dopo Empoli e Lecce, gli uomini di Nicola non sfruttano un turno interno favorevole. Ancora una volta, subiscono due gol. Nonostante un Sepe eroico sul doppio rigore di Ciofani.

La delusione non deve far dimenticare le note liete: la striscia positiva continua, il punto guadagnato e lo stop del Sassuolo permettono di consolidare il decimo posto in classifica. La conferma dell'opportunismo di Piatek sotto porta, il primo gol in A di Coulibaly.

Il calendario riporta subito l'attenzione al campo: mercoledì sera a Firenze, domenica a Monza. Muovere ancora la classifica permetterebbe di arrivare alla lunga sosta invernale con una tranquillità ancora maggiore.

Nicola lo ha ribadito in conferenza stampa: con tante partite ravvicinate, ognuno dovrà dare il proprio contributo.

Poi sarà il momento per un primo bilancio stagionale.