Salernitana beffata nel finale. Nicola: "Peccato, ce l'avevamo quasi fatta"

Sfuma nel finale la terza vittoria consecutiva per la Salernitana. Gli uomini di Nicola passano due volte in vantaggio ma vengono riacciuffati a pochi minuti dal termine su calcio di rigore tirato due volte: in entrambi i casi Sepe ha ribattuto su Ciofani, ma sul secondo tentativo l'attaccante grigiorosso è riuscito a ribattere in rete.

I padroni di casa partono forte e al terzo minuto sono già in vantaggio con Piatek. Grande azione sulla destra di Mazzocchi che vede e serve l'inserimento di Candreva, cross immediato del centrocampista leggermente deviato che mette in difficoltà Carnesecchi. Il centravanti granata è lestissimo ad arrivare per primo sul pallone vagante e deposita in rete.

Il pari della Cremonese arriva al 12' con un gran gol di Okereke al volo. Gli ospiti ci credono, sfiorano il vantaggio, ma è la Salernitana a trovare nuovamente il gol con una bella cavalcata di Coulibaly che vale il 2-1 al 38'.

Nella ripresa meno emozioni fino al finale: contatto Fazio-Zanimacchia, per Marchetti è rigore. Dal dischetto Sepe ipnotizza Ciofani, sulla ribattuta arriva Castagnetti che segna. Ma era entrato in area prima del fischio, tutto da rifare. Ancora una volta il portiere salernitano para il tentativo dal dischetto, ma questa volta è Ciofani a ribadire in rete.

Finisce 2-2, punto prezioso per la Cremonese a caccia della salvezza.