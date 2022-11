Salernitana, un pari tra luci e ombre

L'amarezza per il pareggio subìto nel finale dalla Cremonese è profonda in casa Salernitana che ha solo sfiorato la terza vittoria consecutiva dopo l'impresa dell'Olimpico con la Lazio. Ed è accompagnata da una sensazione di vulnerabilità in difesa, reparto con diversi acciaccati, ultimo Lovato che ieri ha riportato un trauma cranico durante la partita.

L'amarezza però significa che le aspettative intorno a questa Salernitana si sono alzate: ora è nona con 17 punti in 13 gare. Il tecnico Davide Nicola, sotto la curva a complimentarsi con il tifo a fine gara, pensa positivo.

Allora restano sotto il diluvio anche tante sensazioni positive: il terzo gol in campionato di Piatek, il più veloce della storia della Salernitana in serie A, dopo due minuti e 32 secondi; il primo con la maglia granata e in assoluto in serie A di Lassana Coulibaly. Entrambe le reti sono state innescate da un ispiratissimo Candreva, faro della manovra offensiva. Da evidenziare anche l'attitudine di Sepe a parare i rigori: dopo quello di Bonucci contro la Juventus ne ha respinti ben due a Ciofani, non riuscendo però a impedire la ribattuta in rete dello stesso e il 2-2 finale. Ora due trasferte, Firenze e Monza, appuntamento all'Arechi nel 2023.