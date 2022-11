San Gregorio Armeno, serve un piano per regolare i flussi di visitatori

Un pizzico di sale e di folklore per l'autunno d'oro del turismo a Napoli. Nel centro storico arrivano a migliaia. Piazza San Gaetano regala un colpo d'occhio sul boom della città, fra Via dei Tribunali e l'affollatissima San Gregorio Armeno. Qui sembra già Natale ed urge un piano per disciplinare i flussi di visitatori.

Gli artigiani si preparano alla fiera, ma chiedono pulizia: il vero biglietto da visita di Napoli. Nelle botteghe la tradizione del presepe napoletano convive da sempre con l'attualità. Il sogno è una scuola presepiale napoletana per favorire il ricambio generazionale a San Gregorio Armeno.

