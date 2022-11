Imprenditore ucciso e fatto sparire nel 2008, due arresti

Svolta nel caso della scomparsa di Sandro Ottaviani. L'imprenditore immobiliare sparito 14 anni fa a Dragoni, in provincia di Caserta.

Su ordinanza del gip di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri hanno arrestato due persone. Una finita in carcere, l'altra ai domiciliari con braccialetto elettronico. Sono gravemente indiziate di omicidio, occultamento e soppressione di cadavere.

I fatti risalgono al 23 aprile 2008, quando i familiari denunciarono la scomparsa di Ottaviani. L'uomo, quel giorno, avrebbe incontrato gli indagati in un capannone industriale che stava per vendere a uno di loro. L'acquirente avrebbe offerto 175mila euro per saldare canoni d'affitto precedentemente non versati. A quel punto però, secondo l'accusa, Ottaviani fu convinto ad allontanarsi e ucciso. Il cadavere non è mai stato ritrovato.