Scienza e realtà aumentata: la medicina sbarca nel metaverso

Varcare una frontiera inesplorata: a Napoli, università, ricerca, medicina e robotica si incontrano per illustrare i vantaggi offerti dalle nuove scienze. Agostino Sibillo, genitori casertani, è nato in Puglia da dove è partito alla conquista dell’America. Esperto in Cloud, di cui ha brevettato diverse applicazioni, è l’inventore della realtà aumentata condivisa. Riproduzioni virtuali ma fedelissime del corpo umano, attraverso cui gli esperti potranno visualizzare e condividere coi pazienti informazioni dettagliate. Il metaverso inteso non come svago, ma come risorsa a disposizione della scienza.

Nel servizio le interviste a Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e start up della Regione Campania; Agostino Sibillo, scienziato informatico e Marco Salvatore, direttore scientifico IRCCS Synlab Sdn.