Sciopero trasporti, disagi per gli utenti

Le voci dei pendolari raccontano gli effetti di uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale che ha interessato Napoli e provincia per quattro ore questa mattina.

Circolazione su gomma a singhiozzo, sospesa quella su ferro. Ferme le linee flegree e vesuviane per Eav, stop alle funicolari e alla Linea 1 della Metropolitana per Anm.

Graduale il ritorno alla normalità avvenuto nel pomeriggio.

Un'astensione proclamata su base nazionale da alcune sigle sindacali: Uil Trasporti, Faisa Confail, Usb e Orsa.

Nella diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha annunciato di aver richiesto ad Eav di preparare una relazione sui disservizi registrati nelle scorse settimane, con riferimento particolare al deragliamento del treno della Circumvesuviana avvenuto pochi giorni fa.