Si ribalta con la sua auto a Napoli, traffico in tilt

Traffico in tilt a Napoli nella zona ospedaliera. In via Domenico Fontana, una Clio bianca con alla guida una giovane si è ribaltata per motivi da accertare. La ragazza è stata subito portata nel vicino ospedale. Le sue condizioni sono sembrate buone. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è stata bloccata dopo l'incrocio con via Bernardo Cavallino.