Il Benevento ritrova il sorriso prima della sosta

Con i Mondiali alle porte, non poteva esserci momento più indicato per l'abbraccio tra due campioni del 2006. Ma se il loro saluto pre-gara è un pieno di sorrisi, a fine partita gli umori non sono più gli stessi. Rabbuiato De Rossi. Soddisfatto Cannavaro. È il verdetto di Spal-Benevento. Il match che riporta il sereno in casa giallorossa dopo otto lunghissimi turni senza vittorie: 70 giorni, 50 con il tecnico napoletano in panchina.

Un copione che sembrava condurre a un finale già visto. La punizione perfetta di Salvatore Esposito, stabiese e capitano della Spal a 22 anni. Poi il Var che annulla il pareggio di Capellini.

Ma a un quarto d'ora dalla fine è lo stesso difensore - scuola Juve - a ritrovare il gol dell'1-1. Un colpo da attaccante che apre una rimonta completata da chi la punta la fa di professione. Antonino La Gumina, al terzo centro stagionale.

Tra 15 giorni, dopo la sosta, il Benevento riprende la marcia a Reggio Calabria. Senza Glik, in Qatar con la Polonia. E contro Pippo Inzaghi, altro campione del mondo del 2006 e timoniere dell'ultima promozione giallorossa.