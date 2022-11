Sprint d'autunno per azzurri e granata

Ultimi 180 minuti prima della sosta. Il Maradona può regalare la spinta decisiva per arrivare alla lunga interruzione per i Mondiali con almeno sei punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Empoli e Udinese in casa, 80mila presenze attese allo stadfio tra oggi e sabato. Fuorigrotta riabbraccerà gli azzurri solo tra due mesi, il 13 gennaio, per il big match con la Juve.

Si inizia alle 18 con qualche inevitabile novità di formazione visti gli impegni ravvicinati: intoccabile Osimhen, stavolta Raspadori dovrebbe essere preferito ad Elmas.

Trasferta non facile per la Salernitana che domani sera a Firenze proverà a confermare la buona prestazione di sabato scorso cercando magari un risultato migliore del pareggio.

Per Nicola scelte in difesa per le assenze di Lovato, uscito dal campo contro la Cremonese per un trauma cervicale, e i dubbi legati a Fazio. In attacco scalpita Piatek che ritrova la sua ex squadra, ma in lizza per una maglia da titolare c'è anche Bonazzoli.