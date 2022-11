Stato di emergenza e due milioni di euro: le misure del governo

Un anno di stato di emergenza e un primo stanziamento di due milioni di euro. In più la nomina di Simonetta Calcaterra, attuale commissario prefettizio di Casamicciola, a commissario straordinario.

Sono questi i primi provvedimenti del governo per Ischia. Un Consiglio dei Ministri straordinario, durato circa un'ora, per le prime misure per fronteggiare l'emergenza .

A fare il punto il ministro per il Mare Nello Musumeci, che ha la delega alla Protezione Civile. Altri stanziamenti, ha detto, dopo la ricognizione dei danni e delle esigenze immediate. In vista di un piano di ricostruzione che riguarderà strutture pubbliche e private.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza e la solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e per la popolazione colpita dalla frana. Nei prossimi giorni visiterà l'isola.

Intanto a Ischia si continua a scavare.

Nel servizio le interviste a Nello Musumeci e a Simonetta Calcaterra.