Studenti in marcia per la legalità

La città ha risposto, non è rimasta ad osservare dietro le finestre: erano oltre 1200 gli studenti partiti dal Liceo Sant'Alfonso Maria de' Liguori che hanno manifestato ad Acerra contro la camorra.

Ne hanno discusso in classe per settimane, poi la decisione di scendere in piazza.

Gli slogan sono diversi ma lo spirito è quello di 40 anni fa quando nella stessa data, il 12 novembre, gli studenti di Acerra furono tra gli animatori del primo raduno contro la camorra nella provincia di Napoli.

Un'assemblea si tenne in una scuola di Ottaviano, allora roccaforte di Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata, alla presenza dell'allora segretario regionale del PCI Antonio Bassolino e di monsignor Riboldi, il vescovo di Acerra in prima linea nelle battaglie contro la camorra.