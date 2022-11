Studenti in piazza a Napoli

Ha attraversato Napoli, da Piazza Garibaldi al Plebiscito, il corteo di studenti, un migliaio circa, che, come in altre decine di città italiane, hanno manifestato per dire, tra l'altro, no all'alternanza scuola lavoro. Denunciati anche i cari alloggi e trasporti.

Nel servizio le voci di Sara Monti dell'Unione degli studenti e di Caterina Morgillo dell'Associazione Link