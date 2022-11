Tenta di rientrare in casa, ma cade dal balcone e muore

Un volo di 5 metri. Lo schianto sulla tettoia del portone del palazzo. La morte immediata. Aveva 62 anni l'uomo che è precipitato ieri sera da un balcone di una palazzina di Boscoreale, nel vesuviano, mentre tentava di entrare nella casa dalla quale era stato allontanato dopo una denuncia per violenze presentata dalla moglie. La coppia era in fase di separazione e già in mattinata l'uomo aveva cercato di tornare a casa, facendo scattare l'allarme. Erano intervenuti i carabinieri che avevano segnalato l'uomo all'autorità giudiziaria. in serata un nuovo tentativo da parte del 62enne di rientrare nell'appartamento. Appartamento che la donna aveva da poco lasciato portando con sè i figli proprio nel timore che il marito potesse di tornare. L'uomo si è arrampicato, utilizzando come appoggio prima la tettoia del portone, poi il balcone del primo piano. Nel passaggio al piano superiore, è scivolato, probabilmente anche a causa della pioggia battente, precipitando così al suolo. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.