Testi del '500, monete antiche, tele sacre: ecco il tesoro illegale del sovrintendente

Testi cinquecenteschi rubati a biblioteche religiose o universitarie, un unguentario del primo secolo dopo cristo, dipinti trafugati in diverse chiese, preziosi avori scolpiti, centinaia di monete antiche, alcune auree, di inestimabile valore, probabilmente provenienti da scavi clandestini.

Beni che potrebbero riempire intere sezioni museali, poste sotto sequestro in due appartamenti di Mario Pagano, sovrintendente di Caserta e Benevento.

Sospeso dal suo incarico, già sottoposto a obbligo di dimora, viene ora arrestato ai domiciliari su ordine del gip di Santa Maria Capua Vetere.

Il reato contestato è la ricettazione di beni culturali aggravato dal fatto che quei beni il soprintendete li doveva tutelare.

La sua posizione diventa più delicata, dopo indagini che hanno appurato che alcuni dei reperti archeologici detenuti in casa, erano stati detenuti illegalmente e poi donati presso la soprintendenza.

Nel settembre scorso Pagano era stato colto in flagranza di reato in un mercatino numismatico a Capua, con un venditore in possesso di monete e testi antichi rubati.

All'esito delle indagini del Nucleo dei carabinieri di Napoli per la tutela del patrimonio , diretto dal comandante Massimiliano Croce, nelle case del sovrintendente sono stati sequestrati: un testo settecentesco trafugato alla Biblioteca universitaria di Salerno, due tele sacre, una del settecento rubata al Castello di Casamarciano; quattro volumi del '500 rubati in un convento.