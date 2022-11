Truffa sui bonus locazione, anche un morto tra i beneficiari

A chiedere il bonus locazione con i criteri previsti dal decreto rilancio del 2020 in maggioranza pakistani e iraniani ufficialmente residenti tra Napoli e Caserta, in realtà da tempo irreperibili. Erano presumibilmente prestanome in una rete che usava persino l'identità di una persona già deceduta al momento delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Alcuni dei 29 indagati erano anche percettori del reddito di cittadinanza.

La Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha eseguito, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Napoli Nord un sequestro preventivo per 23 milioni di euro, perché i crediti presenti sulla piattaforma “Prisma” potevano essere utilizzati o monetizzati attraverso banche.

Tra marzo e giugno altri accertamenti avevano portato a sequestri per complessivi 880 milioni.