Il ricordo di Katiuscia, uccisa a 25 anni dal compagno

Nelle parole di Anna Gabrielli c'è il dolore non solo per aver perso per sempre sua sorella Anna, ma anche per non aver potuto celebrare il suo funerale. Anna fu uccisa dal compagno, ora in carcere, quando aveva 25 anni. Il suo corpo però non è stato mai ritrovato.

La memoria dei familiari si concentra quindi intorno alle foto custodite in casa, lapidi simboliche di una violenza che continua a far male.



Nel servizio la voce di Anna Gabrielli, sorella di Katiuscia.