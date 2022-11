Spara alla madre e si toglie la vita

Il dolore fisico subito dalla madre a causa della malattia stava probabilmente divorando anche lui. Forse è questo che ha spinto Antonio di Muccio, 44 anni, a uccidere la mamma, Florinda Cappelli di 69 anni, con un colpo di pistola. E poi a rivolgere l'arma contro la propria tempia, sparando un altro colpo. L'omicidio-suicidio è avvenuto in una villetta monofamiliare, su due livelli, nella campagna appena fuori il centro abitato di Vairano Patenora, nell'alto casertano. Madre e figlio vivevano insieme, lui in passato era stato a Torino ma da tempo era tornato a casa per accudirla. La donna era costretta a letto, le sue condizioni si erano ultimamente aggravate, la malattia era a uno stadio terminale. A scoprire l'accaduto: un familiare che era andato a trovare i due. Di Muccio era ancora vivo ma agonizzante, inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Capua, l'uomo ha sparato un colpo al torace della madre e poi si è tolto la vita.