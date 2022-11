Sciopero trasporti, un venerdì a rischio caos

Trasporti pubblici a rischio domani mattina a Napoli e in Campania per uno sciopero di 4 ore. Le motivazioni alla base della protesta proclamata a livello nazionale dalle sigle sindacali vanno dagli aumenti delle tariffe dei servizi e dell'energia, alla richiesta di congelare e calmierare i prezzi dei beni primari e dei combustibili, dal diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali senza fasce di garanzia alla sicurezza sul lavoro. La mobilitazione dei lavoratori riguarda anche l'organizzazione dei turni e del lavoro. L'Anm, che gestisce la linea 1 della Metropolitana di Napoli, ha comunicato che l'interruzione del servizio è prevista tra le 11.30 e le 15.30. I treni del metrò effettueranno l'ultima corsa da Piscinola alle 10.48 e da Garibaldi alle 10.52. Ultima corsa garantita per le funicolari alle 11.10, mentre per le linee di superficie le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Potenziali disagi anche per i viaggiatori delle linee vesuviane, di quelle flegree e di tutte le linee gestite da Eav. I dipendenti dell'Ente Autonomo Volturno potrebbero incrociare le braccia tra le 9 e le 13. Sul sito dell'azienda gli orari delle ultime partenze per ciascuna tratta.