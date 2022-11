Ex dipendenti Montefibre, chiesto un tavolo al Mise

Sono stati accolti in prefettura a Napoli gli ex dipendenti della Montefibre di Acerra, che avevano organizzato un sit in davanti al palazzo del governo partenopeo per chiedere che dai tavoli della Regione Campania la loro vertenza passi a quelli del Ministero dello Sviluppo Economico. Una vicenda che dura da quasi 19 anni.

I primi ammortizzatori sociali nel 2004, il fallimento della società nel 2014. A oggi i 130 ex dipendenti sono sballottati tra cassintegrazione e mobilità. Oltre alla vicenda lavorativa c'è anche una vertenza sanitaria a cui porre attenzione. Dopo l'incontro con una delegazione, la prefettura ha inviato al Mise un avviso urgente con richiesta di un tavolo governativo.

Nel servizio le voci del coordinatore regionale USB Enzo De Vincenzo e degli ex dipendenti Montefibre Ciro D'Antò e Antonio Savarese