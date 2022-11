"Viaggio in una vita sospesa", il nuovo libro di Elvira Frojo

Prima la pandemia da Covid, poi la guerra in Ucraina ha annullato certezze e punti di riferimento, ridisegnano le nostre priorità. Elvira Frojo ne parla in “Viaggio in una vita sospesa”, 55 articoli scritti con un punto di vista tutto al femminile per una riflessione ad ampio raggio sul tempo presente ma soprattutto sulla riscoperta delle radici. Nel servizio, le interviste all'autrice Elvira Frojo ed a Maria Masi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.