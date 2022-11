Il VIDEO - L'intervento dei vigili del fuoco sul tetto di una scuola

Pioggia abbondante, oltre i 100mm e raffiche di vento oltre i 100 km/h hanno provocato disagi in Irpinia. In mattinata paura a Mercogliano, nella frazione Torelli, dove la copertura in lamiera di una scuola elementare è stata divelta.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul tetto della struttura. I bambini e gli insegnanti che stavano facendo lezione, visto che il sindaco Vittorio D'Alessio non aveva emesso l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici, sono stati fatti uscire. Sul posto anche il primo cittadino del Comune irpino. L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza la copertura.