Violenta una bambina di 12 anni, arrestato 38enne di Eboli

Il primo contatto su Instagram dove si spacciava per un fotografo. Poi la promessa di un book fotografico. Quindi una volta incontrati in un luogo appartato, la violenza sessuale. Un 38enne di Eboli è stato arrestato dai carabinieri di Battipaglia con l’accusa di abusi sessuali su una dodicenne, per disposizione della procura salernitana e ora è in carcere a Vallo della Lucania. A far scattare le indagini la denuncia presentata dai genitori della piccola, a cui aveva raccontato tutto. I fatti avvenuti lo scorso luglio, quando l’orco ha adescato la minore dopo aver visto alcune sue foto sui social. Ne ha quindi carpito la fiducia per poi incontrarla a Battipaglia. I riscontri alla storia della vittima grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’automobile del 38enne, sposato e con un figlio piccolo, nei suoi spostamenti tra le due cittadine nel salernitano. Indagini avvenute con l’ausilio della polizia postale per la parte telematica.

Dopo l’arresto, i carabinieri hanno sequestrato anche alcuni supporti informatici appartenenti all’arrestato, il cui contenuto è al vaglio degli inquirenti.

Una storia di infanzia violata come quella accaduta ad Avellino dove giovedì prossimo avverrà l’incidente probatorio a carico di una coppia di circa 40 anni per abusi e violenze su due dei quattro figli della donna. Il padre naturale dei bambini ha provveduto a segnalare comportamenti anomali da parte dei piccoli. Di lì il decreto di allontanamento per i due indagati.