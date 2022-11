"Violenza di genere, norme da integrare"

A Bracigliano, in provincia di Salerno, panchina e scarpe rosse in memoria delle donne vittime di violenza ma anche un evento per discutere degli strumenti a disposizione per combattere il fenomeno, accanto a una solida educazione che generi un cambiamento culturale.

Nel servizio le interviste a Gianni Iuliano, sindaco di Bracigliano, Stefania De Martino, avvocato e Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.