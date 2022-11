Violenza sulle donne, il momento della riflessione

Nella giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, manifestazioni in tutta la Campania. A Napoli, flash mob in piazza Municipio e nelle scuole. I centri antiviolenza: in aumento le richieste di aiuto.

A Portacapuana, il camper della Polizia di Stato: operatori specializzati pronti a sostenere le vittime.

Le interviste:

Susanna Califano, docente istituto Serra

Angela Losciale, centro antiviolenza “Ti ascolto”

Stefania Fanelli, centro antiviolenza “Le porte di Frida”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Roberto Fico, movimento 5 stelle

Alessandro Giuliano, questore di Napoli