Violenza sulle donne, manifestazioni in tutta la Campania

I numeri raccontano una parte consistente del fenomeno: nel 2022 7 femminicidi in Campania, ogni giorno in media 3 richieste di aiuto ai centri antiviolenza.

Gli abusi subiti sono per lo più quelli domestici: il maltrattante è prevalentemente il coniuge o il convivente, talvolta l'ex partner.

Nella giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, manifestazioni in tutta la regione.

A Napoli una piazza di sagome nere ha ricordato le vittime di femminicidio.

A Nola circa 500 gli studenti in piazza per un flash mob con i sindaci del territorio.

In prima linea anche le università: le aule e gli uffici dell'Ateneo Vanvitelli si sono riempiti di scarpette rosse.

In occasione della Prima di domani, il San Carlo lascerà simbolicamente vuota una poltrona in prima fila.

Una sedia rossa nell'aula del Consiglio Regionale per dire no alla violenza.

Gli abusi spesso sono anche di tipo economico. Diverse le contromisure in campo, come gli incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza.



La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, ha annunciato l'istituzione di un fondo per le aziende che impiegheranno le donne che hanno subito abusi.

Nel servizio le interviste al presidente e vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e Loredana Raia, a Stefania Brancaccio, presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Napoli, a Liliana Langella, vicepresidente Camera di Commercio di Napoli.